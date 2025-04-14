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Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-25 Trendyol Süper Lig sezonu bitiş tarihi

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu için geri sayım başladı! 19 takımın yer aldığı Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray birinci, Fenerbahçe ise ikincilik koltuğunda yer alıyor. Finale doğru puan tablosunda da şekil değişecek. Peki, Süper Lig bitişi ne zaman?

Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-25 Trendyol Süper Lig sezonu bitiş tarihi - 1

TFF takvimine göre Süper Lig Şamil Ekinci sezonu 38. haftadaki mücadeleler ardıdan noktalanacak. Tabloda takımları puanları birbirine çok yakın. Şampiyonluk mücadelesinde sona gelinirken ''Süper Lig ne zaman bitiyor?'' sorusu öne çıktı. İşte, detaylar...

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Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-25 Trendyol Süper Lig sezonu bitiş tarihi - 2

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 1 Haziran günü gerçekleşecek maçların ardından noktalancak. Yeni sezon Süper Lig ise Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. 2025-26 sezonu ilk maçları 8-9-10-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-25 Trendyol Süper Lig sezonu bitiş tarihi - 3

38. Hafta Fikstürü

ALANYASPOR - SİVASSPOR
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR
SAMSUNSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR
SİPAY BODRUM FK - BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE - TÜMOSAN KONYASPOR
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR
ÇAYKUR RİZESPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP
KASIMPAŞA - GÖZTEPE

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