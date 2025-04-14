Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-25 Trendyol Süper Lig sezonu bitiş tarihi

TFF takvimine göre Süper Lig Şamil Ekinci sezonu 38. haftadaki mücadeleler ardıdan noktalanacak. Tabloda takımları puanları birbirine çok yakın. Şampiyonluk mücadelesinde sona gelinirken ''Süper Lig ne zaman bitiyor?'' sorusu öne çıktı. İşte, detaylar...