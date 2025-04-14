Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024-25 Trendyol Süper Lig sezonu bitiş tarihi
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu için geri sayım başladı! 19 takımın yer aldığı Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray birinci, Fenerbahçe ise ikincilik koltuğunda yer alıyor. Finale doğru puan tablosunda da şekil değişecek. Peki, Süper Lig bitişi ne zaman?
TFF takvimine göre Süper Lig Şamil Ekinci sezonu 38. haftadaki mücadeleler ardıdan noktalanacak. Tabloda takımları puanları birbirine çok yakın. Şampiyonluk mücadelesinde sona gelinirken ''Süper Lig ne zaman bitiyor?'' sorusu öne çıktı. İşte, detaylar...