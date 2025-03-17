Süper Lig ne zaman bitiyor 2025? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig bitiş tarihi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini duyurdu. Taraftarlar 2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig bitiş tarihlerine odaklandı. Tüm liglerde kıran kırana mücadele son sürat devam ederken takımlar arasındaki rekabet son haftalarda kızıştı. Futbol takipçileri ise ''Ligler ne zaman bitecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Liglerdeki mücadeleler sürerken puan tablolarındaki son durum da değişiyor. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkan takımlar için yeni sezon takvimi de belli oldu. Peki, 2024-2025 Ligler hangi tarihte bitecek, yeni sezon ne zaman başlıyor?