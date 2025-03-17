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Süper Lig ne zaman bitiyor 2025? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig bitiş tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini duyurdu. Taraftarlar 2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig bitiş tarihlerine odaklandı. Tüm liglerde kıran kırana mücadele son sürat devam ederken takımlar arasındaki rekabet son haftalarda kızıştı. Futbol takipçileri ise ''Ligler ne zaman bitecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Süper Lig ne zaman bitiyor 2025? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig bitiş tarihi - 1

Liglerdeki mücadeleler sürerken puan tablolarındaki son durum da değişiyor. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkan takımlar için yeni sezon takvimi de belli oldu. Peki, 2024-2025 Ligler hangi tarihte bitecek, yeni sezon ne zaman başlıyor?

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Süper Lig ne zaman bitiyor 2025? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig bitiş tarihi - 2

SÜPER LİG NE ZMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu (2024-2025) 38. haftadaki maçlarla beraber 1 Haziran günü son bulacak.

Trendyol 1. Lig ise bu sezon 10 Mayıs tarihindeki 38. hafta maçları sonrası bitiyor.

Nesine 2. Lig 34. hafta maçlarıyla 3 Mayıs tarihinde sezonu noktalıyor.

Nesine 3. Lig mücadeleleri bu sezon 30. haftadaki maçlarla 26 Nisan'da bitiyor.

Süper Lig ne zaman bitiyor 2025? Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig bitiş tarihi - 3

LİGLERDE YENİ SEZON TARİHİ

2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihindeki maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek müsabakalarla açılışı yapacak.

Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül'de sezonun açılışını yapacak.

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