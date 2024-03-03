Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kaldı. Pek çok futbolsever de bu zorlu maratonun ne zaman biteceği ve ligin sona ereceğini merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de sezonun ne zaman biteceği futbolseverlerin merak ettiği konu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin liderlik ipini göğüslemek için kıyasıya yarıştığı ligde, 28. hafta maçları geride kaldı. İşte, 2023-2024 sezonu bitiş tarihi...