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Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kaldı. Pek çok futbolsever de bu zorlu maratonun ne zaman biteceği ve ligin sona ereceğini merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?

Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi - 1

Süper Lig'de sezonun ne zaman biteceği futbolseverlerin merak ettiği konu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin liderlik ipini göğüslemek için kıyasıya yarıştığı ligde, 28. hafta maçları geride kaldı. İşte, 2023-2024 sezonu bitiş tarihi...

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Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi - 2

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci yarısı 5 Ocak'ta başladı. Ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.

Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi - 3

31. HAFTA MAÇLARININ TARİHİ DEĞİŞTİ

31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.

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