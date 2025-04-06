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Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi

Süper Lig'de geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan 2024-2025 sezonunda 30. hafta geride kalmak üzere. Şampiyonluk yarışında yer alan takımlar ile düşme potasında mücadele eden ekiplerin taraftarları bu zorlu sürecin biteceği tarihe odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu sezon ne zaman bitiyor?

Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi - 1

Süper Lig'de ikinci devre tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok futbolsever ise son hafta maçlarının ne zaman oynanacağını sorguluyor. İşte, Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi...

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Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi - 2

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu (2024-2025) 38. haftadaki maçlarla beraber bitecek.

Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi - 3

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yılı Süper Lig bitişi 1 Haziran'da Kasımpaşa-Göztepe maçı ardından olacak.

O hafta Eyüpspor BAY geçecek.

Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi - 4

LİGLERDE YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU


2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihindeki maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek müsabakalarla açılışı yapacak.

Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül'de sezonun açılışını yapacak.

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