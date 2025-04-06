Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi
Süper Lig'de geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan 2024-2025 sezonunda 30. hafta geride kalmak üzere. Şampiyonluk yarışında yer alan takımlar ile düşme potasında mücadele eden ekiplerin taraftarları bu zorlu sürecin biteceği tarihe odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu sezon ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de ikinci devre tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok futbolsever ise son hafta maçlarının ne zaman oynanacağını sorguluyor. İşte, Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi...