Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: Victor Osimhen değer kaybetti, Yusuf Akçiçek'in değeri arttı
Süper Lig piyasa değerleri güncellendi. Galatasaraylı Victor Osimhen ve Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek değişimleriyle dikkat çekti. 19 yaşındaki Akçiçek'in değerinde yüzde 3566.7’lik bir artış yaşandı. Nijeryalı futbolcu Osimhen'in değerinde ise 5 milyon euro kayıp oldu. İşte ayrıntılar ve değer kazanan futbolcular...
Süper Lig piyasa değerleri güncellendi. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen değeri 75 milyon eurodan 70 milyon euroya düştü.