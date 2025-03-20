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Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: Victor Osimhen değer kaybetti, Yusuf Akçiçek'in değeri arttı

Süper Lig piyasa değerleri güncellendi. Galatasaraylı Victor Osimhen ve Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek değişimleriyle dikkat çekti. 19 yaşındaki Akçiçek'in değerinde yüzde 3566.7’lik bir artış yaşandı. Nijeryalı futbolcu Osimhen'in değerinde ise 5 milyon euro kayıp oldu. İşte ayrıntılar ve değer kazanan futbolcular...

Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: Victor Osimhen değer kaybetti, Yusuf Akçiçek'in değeri arttı - 1

Süper Lig piyasa değerleri güncellendi. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen değeri 75 milyon eurodan 70 milyon euroya düştü.

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Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: Victor Osimhen değer kaybetti, Yusuf Akçiçek'in değeri arttı - 2

Bu sezon 30 maçta 31 skor katkısı üreten golcü oyuncu, yeni piyasa değeri ile açık ara Süper Lig’in en değerli futbolcusu olmaya devam ediyor.

Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: Victor Osimhen değer kaybetti, Yusuf Akçiçek'in değeri arttı - 3

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki genç yeteneği Yusuf Akçiçek, değerine 5.350 milyon euro eklenerek toplam 5.5 milyon euro seviyesine ulaştı.

Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: Victor Osimhen değer kaybetti, Yusuf Akçiçek'in değeri arttı - 4

Genç oyuncu, Süper Lig’in bu güncellemesinde en büyük değer artışını yaşayan futbolcu oldu. Bu sezon 16 maçta skor katkısı yapan oyuncunun değerinde yüzde 3566.7’lik bir artış yaşandı.

Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: Victor Osimhen değer kaybetti, Yusuf Akçiçek'in değeri arttı - 5

Kadro değerleri açısından ise Galatasaray ve Fenerbahçe en çok değer kaybeden takımlar olurken, Göztepe ve Samsunspor en çok değer kazanan kadrolar arasında yer aldı.

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