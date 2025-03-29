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Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür 2025: Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları

Trendyol Süper Lig karşılaşmaları, Milli ara ardından başladı. 2024-2025 yılı fikstürü, spor severler tarafından gün gün takip ediliyor. Lig puan durumu tablosunda Galatasaray zirvede yer alırken Fenerbahçe ise ikinciliğini koruyor. 19 takımın liderlik mücadelesi sürerken Süper Lig maç sonuçları ve fikstürü de sorgulanıyor. İşte, Süper Lig puan durumu...

Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür 2025: Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları - 1

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan durumu ligin son haftalarında öne çıkıyor. Milli maç arası ardından nefes kesen karşılaşmalarla takımlar yeşil sahada yerini aldı. Süper Lig maç sonuçları ve haftalık fikstür...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür 2025: Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları - 2

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları 31 Mart günü son buluyor. Oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

28 Mart
Kayserispor 5-0 Hatayspor
Antalyaspor 2-1 Alanyaspor
Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe
Konyaspor 1-0 Gaziantep

29 Mart
13:30 Sivasspor - Adana Demirspor
16:00 Samsunspor - Kasımpaşa
16:00 Trabzonspor - Göztepe
20:30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart
20:00 Eyüpspor - Başakşehir

Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür 2025: Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları - 3

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

30. Hafta Maçları

4 Nisan
20:00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan
13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor
16:00 Başakşehir - Konyaspor
19:00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan
13:30 Alanyaspor - Bodrum FK
16:00 Hatayspor - Eyüpspor
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20:00 Göztepe - Gaziantep

Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür 2025: Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları - 4

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL

1.GALATASARAY - 71
2.FENERBAHÇE - 65
3.REEDER SAMSUNSPOR - 51
4.BEŞİKTAŞ - 44
5.İKAS EYÜPSPOR - 44
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 38
7.GÖZTEPE - 37
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - 36
9.ONVO ANTALYASPOR - 36
10.TRABZONSPOR - 35
11.KASIMPAŞA - 35
12.TÜMOSAN KONYASPOR - 34
13.ÇAYKUR RİZESPOR - 33
14.CORENDON ALANYASPOR - 31
15.SİPAY BODRUM FK - 30
16.BELLONA KAYSERİSPOR - 30
17.NET GLOBAL SİVASSPOR - 27
18.ATAKAŞ HATAYSPOR - 19
19.ADANA DEMİRSPOR - -2

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