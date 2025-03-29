Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür 2025: Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları
Trendyol Süper Lig karşılaşmaları, Milli ara ardından başladı. 2024-2025 yılı fikstürü, spor severler tarafından gün gün takip ediliyor. Lig puan durumu tablosunda Galatasaray zirvede yer alırken Fenerbahçe ise ikinciliğini koruyor. 19 takımın liderlik mücadelesi sürerken Süper Lig maç sonuçları ve fikstürü de sorgulanıyor. İşte, Süper Lig puan durumu...
Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan durumu ligin son haftalarında öne çıkıyor. Milli maç arası ardından nefes kesen karşılaşmalarla takımlar yeşil sahada yerini aldı. Süper Lig maç sonuçları ve haftalık fikstür...