Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, bu bölümde hakemler 57 kez penaltı kararı verdi. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı. Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi. İşte ayrıntılar ve penaltı istatistikleri...
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, bu bölümde hakemler 57 kez penaltı kararı verdi.
Ligde oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 57 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı.