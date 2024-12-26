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Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, bu bölümde hakemler 57 kez penaltı kararı verdi. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı. Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi. İşte ayrıntılar ve penaltı istatistikleri...

Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar - 1

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, bu bölümde hakemler 57 kez penaltı kararı verdi.

Ligde oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 57 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı.

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Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar - 2

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

Birer penaltı kullanan TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor, Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor ise en az penaltı kullanan takımlar oldu.

Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar - 3

RİZESPOR VE KONYASPOR'UN PENALTIDAN GOLÜ YOK

Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, sezonun geride kalan bölümünde penaltıdan skor üretemedi.

Bu sezon birer kez penaltı kazanan Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor'da topun başına geçen oyuncular, fileleri havalandıramadı.

Konyasporlu Umut Nayir, ligin 7. haftasında oynanan Trabzonspor maçındaki penaltıdan yararlanamadı. Çaykur Rizespor'da ise Ali Sowe, 16. haftadaki Konyaspor maçında penaltıyı gole çeviremedi.

Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar - 4

BANZA VE IMMOBİLE, 5 PENALTININ 5'İNİ DE GOLE ÇEVİRDİ

Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, sezonun ilk yarısındaki penaltı atışlarında başarılı bir performans ortaya koydu.

Gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunan Simon Banza ile Ciro Immobile, ligde bu sezon topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi.

Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar - 5

SAMSUNSPORLU NTCHAM 3 PENALTI KAÇIRDI

Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Reeder Samsunspor'dan Olivier Ntcham oldu.

Ligin geride kalan bölümünde 4 kez penaltı kullanan Ntcham, sadece bir kez ağları havalandırdı. Kasımpaşa maçında 2 kez penaltı kaçıran Ntcham, Hatayspor karşılaşmasında da bir penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.

Kamerunlu oyuncu, sadece Galatasaray maçındaki penaltıdan gol attı.

Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar - 6

KASIMPAŞA'NIN ALEYHİNE 8 PENALTI VERİLDİ

Ligde aleyhine en fazla penaltı verilen takım Kasımpaşa oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa aleyhine 8 penaltı verilirken, bunların 5'i golle sonuçlandı.

Kasımpaşa'dan sonra aleyhinde en fazla penaltı kararı verilen takımlar 7 penaltıyla TÜMOSAN Konyaspor ve 6'şar penaltıyla Galatasaray ile Atakaş Hatayspor oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor aleyhine penaltı kararı verilmedi.

Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar - 7

PENALTI İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig raporu açıklandı: En fazla penaltı verilen takımlar - 8
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