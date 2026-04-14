Süper Lig şampiyonluğu için olay kehanet. "3 puan farkla kupayı alacak"

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı geride kalırken zirve yarışında da önemli gelişmeler yaşandı.

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken aynı günün akşamında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray ise Kocaelispor'u konuk ettiği maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında yara aldı.

FARK 2'YE DÜŞTÜ

Bu skorun ardından Galatasaray, 68 puanla liderliğini sürdürdü ancak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü.