Süper Lig şampiyonluğu için olay kehanet. "3 puan farkla kupayı alacak"
14.04.2026 14:41
Son Güncelleme: 14.04.2026 14:44
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın puan kaybının ardından Süper Lig şampiyonluğu için dikkat çeken bir tahmin yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı geride kalırken zirve yarışında da önemli gelişmeler yaşandı.
Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken aynı günün akşamında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Galatasaray ise Kocaelispor'u konuk ettiği maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında yara aldı.
FARK 2'YE DÜŞTÜ
Bu skorun ardından Galatasaray, 68 puanla liderliğini sürdürdü ancak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
ZİRVEDE PUAN DURUMU
1 - Galatasaray: 68 puan
2 - Fenerbahçe: 66 puan
3 - Trabzonspor: 64 puan
ŞAMPİYONU BELİRLEDİ
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.
ŞAMPİYONLUK VERİSİ
Galatasaray'ın geride kalan son üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluğa ulaşacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılıların güncel puanının üstüne 12 puan daha ekleyerek sezonu 81 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 78.7 olduğu ifade edildi.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI
Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alacağı ve 77 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 20.1 olarak gösterildi.
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR'UN İHTİMALİ
Trabzonspor'un sezonu üçüncü sırada tamamlayacağı ve güncel puanının üstüne 9 puan daha ekleyerek 73 puanla lige nokta koyacağı belirtildi. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1.2 olarak belirlendi.
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği