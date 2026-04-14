Süper Lig şampiyonluğu için olay kehanet. "3 puan farkla kupayı alacak"

14.04.2026 14:41

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray'ın puan kaybının ardından Süper Lig şampiyonluğu için dikkat çeken bir tahmin yapıldı.

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı geride kalırken zirve yarışında da önemli gelişmeler yaşandı.

 

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken aynı günün akşamında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

 

Galatasaray ise Kocaelispor'u konuk ettiği maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında yara aldı.

 

FARK 2'YE DÜŞTÜ

 

Bu skorun ardından Galatasaray, 68 puanla liderliğini sürdürdü ancak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

1 - Galatasaray: 68 puan

2 - Fenerbahçe: 66 puan

3 - Trabzonspor: 64 puan

ŞAMPİYONU BELİRLEDİ

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.

ŞAMPİYONLUK VERİSİ

Galatasaray'ın geride kalan son üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluğa ulaşacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılıların güncel puanının üstüne 12 puan daha ekleyerek sezonu 81 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 78.7 olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alacağı ve 77 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 20.1 olarak gösterildi.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR'UN İHTİMALİ

Trabzonspor'un sezonu üçüncü sırada tamamlayacağı ve güncel puanının üstüne 9 puan daha ekleyerek 73 puanla lige nokta koyacağı belirtildi. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1.2 olarak belirlendi.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Başakşehir

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği