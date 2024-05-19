Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında aylardır beklenen derbi bugün oynanacak. Son 2 haftaya 6 puan farkla lider giren Galatasaray'ın zaferini ilan etmek için çıkacağı 90 dakikada, Fenerbahçe umudunu son haftaya taşımaya çalışacak. İşte şampiyonluk düğümünün çözülebileceği derbi öncesi takımların son durumu, ilk 11'ler ve diğer ayrıntılar...
Süper Lig'de rekorlara sahne olan şampiyonluk yarışı bugün noktalanabilir.
Son 2 haftaya 6 puanlık avantajla giren lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi saat 19'da konuk edecek.