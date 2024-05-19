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Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında aylardır beklenen derbi bugün oynanacak. Son 2 haftaya 6 puan farkla lider giren Galatasaray'ın zaferini ilan etmek için çıkacağı 90 dakikada, Fenerbahçe umudunu son haftaya taşımaya çalışacak. İşte şampiyonluk düğümünün çözülebileceği derbi öncesi takımların son durumu, ilk 11'ler ve diğer ayrıntılar...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler - 1

Süper Lig'de rekorlara sahne olan şampiyonluk yarışı bugün noktalanabilir.

Son 2 haftaya 6 puanlık avantajla giren lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi saat 19'da konuk edecek.

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler - 2

Şampiyonluğun 1 puan uzağındaki sarı kırmızılılar kutlama, sarı lacivertliler ise umudunu sürdürmenin peşinde.

Galatasaray'da eksik yok, yarışta kalmak için galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe'de ise 5 eksik var.


Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler - 3

Tedavileri süren Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Serdar Aziz'in yanı sıra, kart cezalısı Becao forma giyemeyecek.

Kapalı gişe oynanacak derbide, 2400 Fenerbahçe taraftarı deplasman tribününde yer alacak.


Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler - 4

Beraberlikte bile zaferini ilan edecek Galatasaray'da, taraftarlar parti hazırlığında.

Tribünlerin özel koreografilerle süsleneceği derbide, şampiyonluk kupası ise olmayacak.



Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler - 5

TFF kuralları gereğince, şampiyon maçtan önce matematiksel olarak kesinleşmediği için, kupa stadyuma getirilmeyecek.

Rams Park'taki mücadelede, sezonun ilk devresindeki derbiyi de yöneten hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Dev derbide VAR’da ise Fabio Maresca görev yapacak.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler - 6

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Icardi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler - 7

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic ve Batshuayi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak mı? Takımların son durumu ve ilk 11'ler - 8

KALAN MAÇLAR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi sonrası maçları şöyle:

Konyaspor-Galatasaray

Fenerbahçe-İstanbulspor

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