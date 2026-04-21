Süper Lig şampiyonunu "yüzde 92.6" diyerek açıkladı
21.04.2026 09:11
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son viraja girilirken mutlu sona ulaşacak ekip için dikkat çeken bir tahmin yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı sona erdi ve hem zirve hem de küme düşme potasındaki yarış iyiden iyiye kızıştı.
FENERBAHÇE, SON SANİYEDE YIKILDI
Haftanın açılışını yapan Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u ağırladığı maçta son anlarını 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 90+8. dakikasında yediği sürpriz golle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, zirve yolunda kritik 2 puan bıraktı.
TRABZONSPOR, 90+3'TE KAYIP
Trabzonspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'e karşı 73. dakikada 1-0 öne geçmesine rağmen 90+3'te kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce kayıp yaşadı.
HAFTANIN KAZANANI GALATASARAY
Galatasaray ise Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e yükseltti.
ZİRVEDE PUAN DURUMU
Bu skorların ardından zirvede puan durumu şöyle oluştu:
1 - Galatasaray: 71 puan
2 - Fenerbahçe: 67 puan
3 - Trabzonspor: 65 puan
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.
"ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK"
Galatasaray'ın geride kalan son üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluğa ulaşacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılıların güncel puanının üstüne 9 puan daha ekleyerek sezonu 80 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 92.6 olduğu ifade edildi.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI
Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alacağı ve 75 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 7.1 olarak gösterildi.
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR'UN İHTİMALİ
Trabzonspor'un sezonu üçüncü sırada tamamlayacağı ve güncel puanının üstüne 7 puan daha ekleyerek 72 puanla lige nokta koyacağı belirtildi. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.3 olarak belirlendi.
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği