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Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan takım, Inter'in İtalya ligini ilk 4'te bitirmeyi garantilemesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak. Şampiyon temsilcimizin muhtemel rakipleri yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu - 1

INTER GARANTİLEDİ ÖN ELEME SAYISI DÜŞTÜ

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitirecek takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu - 2

ŞAMPİYON OLAN TAKIM SEZONU TEMMUZ'DA AÇACAK

Lider Galatasaray ya da matematiksel olarak şansı bulunan Fenerbahçe, şampiyon olursa sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu - 3

15 TAKIM ARASINDAN

Şampiyon olacak temsilcimiz 1. ön elemeden gelen 15 takımdan birisiyle eşleşecek.

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu - 4

TANIDIK İSİMLER RAKİP OLABİLİR

Aralarında Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta (Romanya) ve Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija'nın (Slovenya) da bulunduğu bazı rakipler şöyle:

Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu - 5

ÖN ELEMELERDE MUHTEMEL RAKİPLER

Maccabi Haifa (İsrail), Hacken (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Ferencvaros (Macaristan), Rakow Czestochowa (Polonya), Astana (Kazakistan), Slovan Bratislava (Slovakya), BATE Borisov (Belarus), Sheriff (Moldova), Zalgiris (Litvanya)

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