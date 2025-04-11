NTV.COM.TR

Süper Lig | Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor’a konuk oluyor. Fenerbahçe ile puan farkını açmak isteyen sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-2 kazanmayı başarmıştı. Galatasaray, ligde geçtiğimiz haftayı bay geçerken Beşiktaş mağlubiyetiyle ağır yara almıştı. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Süper Lig | Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Galatasaray’ın  Samsunspor mücadelesinde en önemli kozu Osimhen olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılıları sırtlıyor. Karadeniz ekibi ise bu sezon performansı ile dikkat çekti. Ligde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanamayan Samsunspor, ev sahibi avantajını kullanarak mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig | Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Süper Lig | Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

GALATASARAY TEK MAĞLUBİYET ALDI

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

Süper Lig | Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

İKİ TAKIM ARASINDA 64. RANDEVU

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.

Süper Lig | Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 5

GÖZLER OSİMHEN’DE

Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

DAHA FAZLA GÖSTER