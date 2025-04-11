Süper Lig | Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray’ın Samsunspor mücadelesinde en önemli kozu Osimhen olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılıları sırtlıyor. Karadeniz ekibi ise bu sezon performansı ile dikkat çekti. Ligde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanamayan Samsunspor, ev sahibi avantajını kullanarak mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…