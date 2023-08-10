Süper Lig tarihine geçen anlar

AVERAJLA GÜLENLER VE ÜZÜLENLER
Süper Lig tarihinin en ilginç notlarından birisi, hakemin attığı gol olarak tarih yapraklarında yerini aldı.
1986-1987 sezonunun 5. haftasında, 21 Eylül 1986'da MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara Cebeci İnönü Stadı'ndaki müsabakayı izleyenler dünya futbol tarihinde eşine çok ender rastlanan bir gole tanık oldu.
Karşılaşmanın 83. dakikasında gelişen başkent atağında Kemal Yıldırım'ın ceza alanı içi sağ çaprazından attığı ve yandan auta gitmekte olan şutta, top kale sahasının solundaki hakem Ahmet Akçay'a çarparak yön değiştirdi ve filelere gitti. MKE Ankaragücü bu golle müsabakayı 1-0 kazanırken, spor kamuoyu uzun süre bu pozisyonu konuştu.
Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaştı, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puanlık fark, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en fazla puan farkı olarak tarihe geçti.
Ligin geride kalan 65 sezonunda şampiyonlar 5 kez gol averajıyla belli oldu, düşen takımlar da 9 kez yine gol averajıyla ortaya çıktı.
1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı.
1985-1986 sezonunda Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla ligi en önde tamamladı.
1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı.
2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğa ulaştı.
2020-2021 sezonunda da ligi 84'er puanla kapatan Beşiktaş ile Galatasaray'ın sezon içinde birbirleriyle oynadığı maçlarda aldığı skorlar eşit olduğu için gol averajıyla rakibini geride bırakan Beşiktaş ligi ilk sırada tamamladı.
Bu arada, averajla yaşanan şampiyonluklardan ilk 3'ünde genel gol averajı, son ikisinde ise takımların sezon içinde kendi aralarında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlara göre sıralama belli oldu.
Lig tarihinde ayrıca 9 kez de ligden düşen takımlar gol averajıyla belirlendi.