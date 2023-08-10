Süper Lig tarihine geçen anlar

EN ÇEKİŞMELİ SEZON

Lig geçmişinde puantaj olarak en çekişmeli sezon 1980-1981 oldu.

Takımların galibiyet sayıları birbirlerine o kadar yakın oldu ki ligi ikinci sırada tamamlayan Adanaspor 34 puan toplarken, Mersin İdmanyurdu ve Orduspor'un ardından ligden düşen 3. takım olan Rizespor'un ise 29 puanı vardı.

Söz konusu sezonda Trabzonspor ise 39 puanla şampiyon olurken, Galatasaray 34 puanla 3. sırada yer aldı. 4. sıradaki Gaziantepspor 33 puana ulaşırken, Beşiktaş ve Eskişehirspor ise 31'er puanla sıralamada yer aldı.

Zonguldakspor, Kocaelispor ve Bursaspor 30'ar; Fenerbahçe, Altay, Adana Demirspor ile Boluspor da Rizespor gibi 29 puan elde etmişti.