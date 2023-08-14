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Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı. Yeni sezonla birlikte tartışmalı pozisyonlarda gündeme geldi. İşte yeni sezonda uygulanacak yeni kurallar...

Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar - 1

SÜPER LİG'İN 66. SEZONU BAŞLADI


Trendyol Süper Lig'in 66. sezonu geçtiğimiz gün oynanan Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesiyle başladı.

TFF, yeni sezon öncesi Süper Lig'de kuralların değiştirildiğini, yeni sezonda uygulamaya konulacağını duyurmuştu.

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Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar - 2

FENERBAHÇE-GAZİANTEP MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Gaziantep maçının 90+6. dakikasında ceza sahası içinde Oosterwolde'nin ayağından seken top Tadic'in eline çarpınca büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Poziyonun değişen kurallar yüzünden penaltı olarak yorumlanamacağı iddia edildi.

İşte sezon başında değişen kurallar...

Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar - 3

İŞTE YENİ UYGULANACAK KURALLAR

TFF'nin Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı değişiklikler ise şöyle:

  • Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.
Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar - 4

Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak, aksi davranışlar 4. hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart isteme talebinde bulunamayacaklar.

Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar - 5

Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart gösterilecek.

Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar - 6

Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli değil.

Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar - 7

Ayaktan sekip ele çarpan top, umut veren bir pozisyon değilse ihlal sayılmayacak. Eğer umut veren pozisyon ise cezalandırılacak.

Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar - 8

Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncular ile ilgili VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yeni kurala göre artık VAR, direkt olarak hakeme tıpki ofsayt pozisyonlarında olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek.

Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar - 9

Gol sevinçleri de kaybedilen zamana eklenecek.

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