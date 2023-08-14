Süper Lig tartışmalarla başladı! İşte yeni uygulanacak kurallar
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon bu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı. Yeni sezonla birlikte tartışmalı pozisyonlarda gündeme geldi. İşte yeni sezonda uygulanacak yeni kurallar...
SÜPER LİG'İN 66. SEZONU BAŞLADI
Trendyol Süper Lig'in 66. sezonu geçtiğimiz gün oynanan Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesiyle başladı.
TFF, yeni sezon öncesi Süper Lig'de kuralların değiştirildiğini, yeni sezonda uygulamaya konulacağını duyurmuştu.