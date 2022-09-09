Süper Lig transfer raporu: 135'i yabancı 237 futbolcu imza attı

GALATASARAY BAŞI ÇEKTİ

Yaptığı yıldız transferlerle dikkati çeken ve özellikle son 2 gündeki hareketliliğiyle taraftarına büyük coşku yaşatan Galatasaray, yurt dışından en fazla transfer yapan takım oldu.



Sarı-kırmızılılar, tamamladığı 13 transferin 11'ini yurt dışından getirerek bu alanda en üst sırada yer aldı. Yurt dışından en az transfere ise 3'er oyuncu getiren Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor imza attı.



Yurt içindeki takımlardan yapılan transferlere bakıldığında ise en fazla oyuncuyu 11 kişiyle Adana Demirspor aldı. Ligin yeni ekibi İstanbulspor ise Türkiye'den hiçbir oyuncu almamayı tercih etti.