Süper Lig transfer raporu: 135'i yabancı 237 futbolcu imza attı

Haberler - Anadolu Ajansı 09.09.2022 - 04:35 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 04:45
Spor Toto Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi.
Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i kadrolarına toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için oyuncu alamadı
Diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.
Spor Toto Süper Lig kulüpleri, bu dönemde 135 yabancı futbolcuyu transfer etti.
Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre, Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı futbolcular, toplam 55 ülkenin pasaportunu taşıdı.
Yaz döneminde yapılan transferlerden 100'ü yurt içinden, 137'si yurt dışından getirildi. Yurt dışı transferleri, 5 kıta ve 37 ülkenin liglerinden yapıldı
Yaptığı yıldız transferlerle dikkati çeken ve özellikle son 2 gündeki hareketliliğiyle taraftarına büyük coşku yaşatan Galatasaray, yurt dışından en fazla transfer yapan takım oldu.
Sarı-kırmızılılar, tamamladığı 13 transferin 11'ini yurt dışından getirerek bu alanda en üst sırada yer aldı. Yurt dışından en az transfere ise 3'er oyuncu getiren Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor imza attı.
Yurt içindeki takımlardan yapılan transferlere bakıldığında ise en fazla oyuncuyu 11 kişiyle Adana Demirspor aldı. Ligin yeni ekibi İstanbulspor ise Türkiye'den hiçbir oyuncu almamayı tercih etti.
Süper Lig'de yaz transfer döneminde Lucas Torreira, Yusuf Demir ve Gedson Fernandes, 6'şar milyon euroyla en fazla bonservis bedeli ödenen isimler oldu
Yaz transfer döneminde bu 3 ismin ardından en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu, Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan renklerine bağladığı Luan Peres oldu.
Sarı-lacivertli kulübün kasasından 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon 225 bin euro çıkacak.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi en pahalı transferini Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.
Bordo-mavili ekip, Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer ettiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya 4 milyon euro ödeme yapacak.
En yüksek bedelli futbolcu satışı, 18 milyon 50 bin euroya Kim Min-jae'nin Fenerbahçe'den Napoli'ye transferiyle gerçekleşti.
Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu Marcao'dan 12 milyon euro, Trabzonspor ise Hollanda ekibi Ajax'ın yolunu tutan genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın transferinden 9,5 milyon euroyu kasasına koydu.
Beşiktaş ise Türk futbolcular Rıdvan Yılmaz ile Emirhan İlkhan'ın satışından toplam 8,5 milyon euro gelir elde etti.
Spor Toto Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 26 oldu.
Süper Lig kulüplerinin transferlerinde en yaşlı futbolcu 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı oldu.
HangiKredi Ümraniyespor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Serkan, 37 yıl 6 ay 25 gün ile en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti.
Bu yaz yapılan en genç transfer ise Adana Demirspor'un Gürcistan'ın Telavi takımından aldığı Giorgi Khabuliani (18 yıl 5 ay 14) olarak kayıtlara geçti.
Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Corendon Alanyaspor (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Fraport TAV Antalyaspor oldu.