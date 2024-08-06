Süper Lig transfer sezonu takvimi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin transfer çalışmalarında artık son günlere giriliyor. İşte, "2024 yaz dönemi transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı...