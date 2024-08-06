Süper Lig transfer sezonu takvimi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye başlamıştı. Süper Lig'de transferler tüm hızıyla devam ederken, haziran ayında başlayan yaz transfer sezonunun ne zaman biteceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek?
Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin transfer çalışmalarında artık son günlere giriliyor. İşte, "2024 yaz dönemi transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı...