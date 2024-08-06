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Süper Lig transfer sezonu takvimi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye başlamıştı. Süper Lig'de transferler tüm hızıyla devam ederken, haziran ayında başlayan yaz transfer sezonunun ne zaman biteceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig transfer sezonu takvimi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor? - 1

Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin transfer çalışmalarında artık son günlere giriliyor. İşte, "2024 yaz dönemi transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı...

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Süper Lig transfer sezonu takvimi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor? - 2

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERECEK?



Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

Süper Lig transfer sezonu takvimi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor? - 3

SÜPER LİG İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI


Yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek

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