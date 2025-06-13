Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025: Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi olarak da bilinen yaz transfer sezonu 30 Haziran’da başlayacak ve 12 Eylül’de sona erecek.