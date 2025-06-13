Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025: Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de yaz transfer sezonu için geri sayım başladı. Süper Lig'de yaz transfer sezonunun başlamasına artık sayılı günler kala, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da transfer haberleri gelmeye başladı. Süper Lig'de yaz transfer sezonunun ilk transferini yapan Galatasaray, Bayern Münihli yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi.
Yaz transfer sezonunun başlamasına kısa bir zaman kala futbolseverler tarih araştırmalarına başladı. Takımlarının yeni sezon öncesinde yapacakları transferleri merak eden taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında belirlenen tarihleri sorguluyor. Peki, Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?