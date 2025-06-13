NTV.COM.TR

Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025: Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de yaz transfer sezonu için geri sayım başladı. Süper Lig'de yaz transfer sezonunun başlamasına artık sayılı günler kala, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da transfer haberleri gelmeye başladı. Süper Lig'de yaz transfer sezonunun ilk transferini yapan Galatasaray, Bayern Münihli yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi.

Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025: Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? - 1

Yaz transfer sezonunun başlamasına kısa bir zaman kala futbolseverler tarih araştırmalarına başladı. Takımlarının yeni sezon öncesinde yapacakları transferleri merak eden taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında belirlenen tarihleri sorguluyor. Peki, Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025: Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? - 2

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi olarak da bilinen yaz transfer sezonu 30 Haziran’da başlayacak ve 12 Eylül’de sona erecek.

Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025: Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? - 3

SÜPER LİG 2025-2026 TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER