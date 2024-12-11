Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu?

Trabzonspor-Kasımpaşa

VAR: Zorbay hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun 94'e bir darbesi var. Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana temas anında topun oyunda olduğunu ve teması göstereceğim.

Hakem Zorbay Küçük: Temas anında topun oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?