Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın en çok tartışılan konusu olan Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın konuşmaları da kayıtlarda yer aldı.
TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, VAR'a gidilen müsabakaların kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.