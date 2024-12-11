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Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın en çok tartışılan konusu olan Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın konuşmaları da kayıtlarda yer aldı.

Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 1

TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, VAR'a gidilen müsabakaların kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

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Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 2

Sivassporlu Rey Manaj'ın Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a müdahale ettiği pozisyon ile Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında Enis Destan'la penaltı kazandığı pozisyona ilişkin kayıtlarda şu ifadeler yer aldı:

Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 3

VAR: Turgut hocam, sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 4

VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Ben, kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum. Tamam.

VAR: Tamamdır, karar senin.

Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 5

Trabzonspor-Kasımpaşa

VAR: Zorbay hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun 94'e bir darbesi var. Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana temas anında topun oyunda olduğunu ve teması göstereceğim.

Hakem Zorbay Küçük: Temas anında topun oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?

Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 6

VAR: Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

Hakem Zorbay Küçük: Tek ekran yapar mısın? Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum.

Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 7

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının 74. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi. VAR uyarısıyla kenara gelen Tonusluoğlu, kararı iptal etti.

Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 8

Göztepe - Adana Demirspor karşılaşmasının 52. dakikasında hakem Ali Şansalan, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Şansalan, gol öncesi faul kararı vererek golü iptal etti.

Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 9

Konyaspor - Antalyaspor maçının 85. dakikasında gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Meler, Konyasporlu oyuncunun faul yaptığını belirterek penaltı kararı verdi.

Süper Lig VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor - Galatasaray maçında ne konuşuldu? - 10
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