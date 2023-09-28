Süper Lig ve 1. Lig'de teknik direktör değişimi erken başladı: 6 haftada 10 isim
Türk futbolunun en üst ligleri olan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de teknik direktörlük değişimi erken başladı. Takımların 10'u teknik direktör değişikliğine gitti.
Süper Lig ve 1. Lig'de ilk 6 haftanın ardından 38 takımın 10'u teknik direktörlük değişikliğine gitti. Bu süreçte her iki ligden 5'er takım sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.
Bu sezon 20 takımın yer aldığı Süper Lig'de şu ana kadar Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve Yılport Samsunspor, sezona başladıkları teknik direktörle yol ayrımına gitti.