NTV.COM.TR

Süper Lig yabancı kuralı 2025-2026: Trendyol Süper Lig yabancı sınırı kaç oldu?

TFF Süper Lig'de yabancı oyuncu sınırına dair düzenleme yaptı. Futbol severler Süper Lig yabancı kuralını araştırmaya başladı. TFF tarafından, 18 Nisan'da yapılan açıklamaya ek olarak 14 Mayıs günü yeni bir güncelleme yapıldı. Süper Lig yabancı futbolcu kuralı değişti mi, kaç oldu?

Süper Lig yabancı kuralı 2025-2026: Trendyol Süper Lig yabancı sınırı kaç oldu? - 1

Trendyol Süper Lig'de yabancı futbolcu kuralarına dair güncelleme yapıldı. TFF, Süper Lig futbolcu uygunluğu hakkındaki revizeyi paylaştı. Buna göre 2025-2026 sezonu öncesinde Süper Lig A takım listesinde yer alan 2003 doğumlu yabancı oyuncuyla 1 sezondan fazla sözleşme imzalanmışsa, bu oyuncunun 2 sezon boyunca aynı kuralla A takım listesinde yer alabileceği bildirildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig yabancı kuralı 2025-2026: Trendyol Süper Lig yabancı sınırı kaç oldu? - 2

SÜPER LİG YABANCI KURALI NE OLDU, DEĞİŞTİ Mİ?

TFF'nin 18 Nisan tarihli açıklamasında, Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığı, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğu ifade edilmişti. 2026-27 sezonunda ise 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu dile getirmişti.

Yeni alınan karar doğrultusunda, 2025-2026 sezonu öncesinde Süper Lig A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması durumunda bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini açıklandı.

Süper Lig yabancı kuralı 2025-2026: Trendyol Süper Lig yabancı sınırı kaç oldu? - 3

2026 – 2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4’ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.

* 14’ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.

* Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak
A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.

* Kulüpler, 01.01.2005 veya daha sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında
oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma
zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle
kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu
olmaları koşulu aranmaz.

DAHA FAZLA GÖSTER