Süper Lig yaz transfer dönemi bitiş tarihi: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Ligde 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek 19 takım, maçlarını 18 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 şehirdeki statlarda gerçekleştirilecek. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligin ilk yarısı, 20 Aralık'ta başlayacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 3 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla açılacak ligde sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 17, ikinci yarısı ise 21 hafta oynanacak.