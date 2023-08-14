Süper Lig'de 1. hafta | Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (Maç sonucu)

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Orta sahada topla buluşan Gedson Fernandes, soldan ceza sahasına girip içeriye çevirdi. Onur Bulut'tan seken topu Muleka tamamladı. Kaleci Dituro gole izin vermedi.



18. dakikada Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Masuaku'dan sıyrılıp ceza sahası dışından sağ çaprazdan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

48. dakikada Aboubakar, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karagümrük kalecisi Dituro, 2 hamlede topu kontrol etti. Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir penaltıdan yararlanamadı.



85. dakikada Gedson Fernandes, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydetti.