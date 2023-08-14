Süper Lig'de 1. hafta | Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında, Beşiktaş, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren gol 85. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş, Süper Lig'e galibiyetle başlayarak 3 puanın sahibi oldu.