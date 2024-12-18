Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının VAR kayıtlarını paylaştı. Haftanın tartışmalı tartışmalı pozisyonlarında hakemler arasında ne konuşuldu?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında Mertens'in penaltı pozisyonu ve Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya yapılan sert harekete ilişkin hakemler arasındaki konuşmalar kayıtlarda yer aldı.