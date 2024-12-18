Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Atakaş Hatayspor-Göztepe

VAR: VAR konuşuyor Atilla hocam VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.



Atilla Karaoğlan: Geliyorum. Sakin bir bakayım hocam, sakin. Evet geldim.



VAR: Atilla hocam temas noktası bu.



Atilla Karaoğlan: Tamam. Ekstra hareketini görüyorum. Şu değil, şu evet.



VAR: Şimdi içeride olduğunun açısını göstereceğim, ayrılma. Pozisyonun nerede olduğunu göstereceğim. Bu da içeride olduğunun açısı.



Atilla Karaoğlan: Evet, eli açık içeride olduğunu da gördüm. İlk eli doğalken sonra el topa doğru gidiyor ve elini açıyor. Bu sebeple penaltı veriyorum, kart vermiyorum. Evet bu 2. hareketi. Şu harekette el topa gidiyor. Parmaklarıyla da dokunuyor, gördüm. Tamam penaltı veriyorum, kart vermiyorum.



VAR: Anlaşıldı.



Atilla Karaoğlan: Rıza hocam hareketi var.