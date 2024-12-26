Süper Lig'de 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta programı: Hangi maç ne zaman oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de ikinci bölümün ilk 5 haftasının maç programı belli oldu. İşte ayrıntılar ile18, 19, 20, 21 ve 22. hafta programı...
Trendyol Süper Lig'de ikinci bölümün ilk 5 haftasının maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyon'undan yapılan açıklamaya göre, ligde 2025 yılından itibaren oynanacak 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı şöyle:
18. hafta
3 Ocak Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
4 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)