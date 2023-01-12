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Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar)

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Hatayspor iki isim sakat, sarı-kırmızılılarda ise bir cezalı iki sakat isim bulunuyor. İşte eksikler ve mücadele öncesi notlar...

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar) - 1

Süper Lig 19. haftada lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor olacak. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka 13 Ocak saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar) - 2

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar) - 3

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.

Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar) - 4

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar) - 5

MERTENS CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar) - 6

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar) - 7

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar) - 8

HATAYSPOR İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, ligde Hatayspor ile daha önce oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanırken, ikisinde ise rakibine mağlup oldu.

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor: Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor (Eksikler, kart sınırında bulunan isimler ve aralarındaki maçlar) - 9

Bu maçlarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

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