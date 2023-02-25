Süper Lig'de 23. hafta | Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u farklı yendi

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, depremzede hayatını kaybedenleri unutmadı. Ülker Stadyumu’ndaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri ile “Yaraları Birlikte Saracağız”, “Bizim Canımız Türkiye” ve “Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun” yazıları yer aldı. Doğu Tribünü’nde (Maraton Tribünü) “Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun”, Güney Tribünü’nde (Okul Açık Tribünü) ise “Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak” pankartı açıldı.