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Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasındaki Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller; 6. dakikada Enner Valencia ve 68. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve ve 90+6. dakikada Arif Kocaman'dan geldi. Bu sonuçla puanını 51'e yükselten saarı lacivertliler, lider Galarasaray'ı takibini sürdürdü. Karşılaşmada konuk ekip Fenerbahçe'nin taraftarları tribünde yer almadı.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 1

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe Yukatel Kayserispor'a konuk oldu.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 2

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 3

Deneyimli teknik adam, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşmada, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendikleri maçta forma verdiği Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Miguel Crespo ve Arda Güler'i ilk 11'de görevlendirdi.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 4

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia 11'yle çıktı.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 5

Fenerbahçe maçı 2-1'lik skorla kazandı. Maçta goller; 6. dakikada Enner Valencia ve 68. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 6

Bu sonuçla puanını 51'e yükselten Fenerbahçe, lider Galarasaray'ı takibini sürdürdü. Diğer taraftan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 7

VALENCİA FENERBAHÇE TARİHİNİN EN GOLCÜ İSİMLERİ ARASINDA 10. SIRADA

Enner Valencia attığı golle birlikte, Fenerbahçe tarihinin en fazla gol atan oyuncuları sıralamasında 52 golle 10. sırada yer aldı. ve 9. basamaktaki Tanju Çolak'ı yakalamasına 2 gol kaldı.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 8

Aynı zamanda Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan Enner Valencia "dalya" dediği maçta gol atarak bu sezonki 23. golünü attı. Ekvadorlu forvet aynı zamanda sarı-lacivertli kulüpte 100 maç sonunda 52 gol ve 14 asistle 66 gole direkt etki etti.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 9

Deplasman yasağı nedeniyle Fenerbahçe taraftarı maça alınmadı.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun güvenlik gerekçesiyle aldığı Fenerbahçe taraftarı için deplasman yasağı kararı, itiraz üzerine mahkemeye taşınmış, Kayseri 2. İdare Mahkemesi ara kararında deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 10

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun daha sonra mahkemeye sunduğu savunmasında, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği belirtilmişti.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 11

Bunun üzerine mahkeme, Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etmişti.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 12

Öte yandan karşılaşma öncesi, yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler ile vefat eden eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Şengül için saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 13

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