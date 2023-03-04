Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun daha sonra mahkemeye sunduğu savunmasında, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği belirtilmişti.