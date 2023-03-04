Süper Lig'de 24. hafta | Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe Yukatel Kayserispor'a konuk oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.
Deneyimli teknik adam, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşmada, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yendikleri maçta forma verdiği Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Miguel Crespo ve Arda Güler'i ilk 11'de görevlendirdi.
Fenerbahçe, Kayserispor karşısına Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia 11'yle çıktı.
Fenerbahçe maçı 2-1'lik skorla kazandı. Maçta goller; 6. dakikada Enner Valencia ve 68. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla puanını 51'e yükselten Fenerbahçe, lider Galarasaray'ı takibini sürdürdü. Diğer taraftan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.
Enner Valencia attığı golle birlikte, Fenerbahçe tarihinin en fazla gol atan oyuncuları sıralamasında 52 golle 10. sırada yer aldı. ve 9. basamaktaki Tanju Çolak'ı yakalamasına 2 gol kaldı.
Aynı zamanda Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan Enner Valencia "dalya" dediği maçta gol atarak bu sezonki 23. golünü attı. Ekvadorlu forvet aynı zamanda sarı-lacivertli kulüpte 100 maç sonunda 52 gol ve 14 asistle 66 gole direkt etki etti.
Deplasman yasağı nedeniyle Fenerbahçe taraftarı maça alınmadı.
Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun güvenlik gerekçesiyle aldığı Fenerbahçe taraftarı için deplasman yasağı kararı, itiraz üzerine mahkemeye taşınmış, Kayseri 2. İdare Mahkemesi ara kararında deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.
Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun daha sonra mahkemeye sunduğu savunmasında, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği belirtilmişti.
Bunun üzerine mahkeme, Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etmişti.
Öte yandan karşılaşma öncesi, yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler ile vefat eden eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Şengül için saygı duruşunda bulunuldu.