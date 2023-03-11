Süper Lig'de 25. hafta | Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (Maç sonucu)

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftadasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı, 57. dakikada yeni transferi Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 14. galibiyetini alarak, Beşiktaş’ın 13 maçlık rekorunu kırmış oldu.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan resmi maç olan Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Nef Stadı'nda neredeyse tamamen dolu tribünler önünde yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş yer aldı.
Son resmi maçına 5 Şubat'ta sahasında Trabzonspor'a karşı çıkan Galatasaray'da söz konusu müsabakanın ilk 11'inde görev alan Dries Mertens sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Dubois ve Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi.
Bu oyuncuların yerine Adekugbe, Mata ve Yunus Akgün forma giydi.
Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 1 ay sonra taraftarının önüne çıktı.
Nef Stadı'nda son maçını 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez taraftarıyla buluştu.
Ligde 24. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılan "Cimbom" 34 gün aradan sonra Nef Stadı'nda mücadele etti.