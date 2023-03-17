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Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Sarı kırmızılıların ligdeki 14 maçlık rekor galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 1

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Arabam.com Konyaspor'a konuk oldu.

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Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 2

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’ndaki karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 3

Maçta goller, 31. dakika Milot Rashica,  62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3'te Oğulcan Ülgün'den geldi.

Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 4

Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde art arda 14 galibiyet ve yenilmezlik serisini kaybetti.

Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 5

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, serisini 14 maça çıkarmış ve Beşiktaş'a ait olan Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanma rekorunu kırmıştı.

Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 6

Lider Galatasaray, bu sonuçla birlikte 60 puanda kaldı. Konyaspor ise galibiyet hasretini bitirerek, 34 puana çıktı.

Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 7
Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 8
Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 9
Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu) - 10
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