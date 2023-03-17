Süper Lig'de 26. hafta | Konyaspor 2-1 Galatasaray (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Arabam.com Konyaspor'a konuk oldu.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’ndaki karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Maçta goller, 31. dakika Milot Rashica, 62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3'te Oğulcan Ülgün'den geldi.
Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde art arda 14 galibiyet ve yenilmezlik serisini kaybetti.
Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, serisini 14 maça çıkarmış ve Beşiktaş'a ait olan Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanma rekorunu kırmıştı.
Lider Galatasaray, bu sonuçla birlikte 60 puanda kaldı. Konyaspor ise galibiyet hasretini bitirerek, 34 puana çıktı.