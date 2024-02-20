Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı

HATAY-SİVASSPOR

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan bir diğer karşılaşma da Atakaş Hatayspor ile EMS Yapı Sivasspor arasındaki mücadele oldu.

Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.