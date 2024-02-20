NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. 26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında VAR'a gitmediği için TFF, bu maçlarla ilgili herhangi bir kayıt paylaşmadı. İşte Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu.

VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması bugün resmen başladı.

İşte Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların yayımlanan VAR kayıtları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 2

KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konu etti. 

1-1 sona eren karşılaşmada hakem Kadir Sağlam, maçın 78. dakikasında VAR'a giderek Kasımpaşa'nın golünü elle oynama gerekçesiyle  iptal etti. VAR kayıtlarında golün iptal edilmesi kararı şu şekilde alındı;

VAR hakemi: Potansiyel elle oynama için inceleme öneriyorum sana.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 3

KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

Hakem Kadir Sağlam: Geldim

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 4

KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

VAR hakemi: Elinin açıklığını gösteriyorum sana, biraz daha geri gel.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 5

KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

Hakem Kadir Sağlam: Evet tamam gördüm eli.

VAR hakemi: Şimdi APP'yi bitireceğim buradan.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 6

KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

Hakem Kadir Sağlam: Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 7

HATAY-SİVASSPOR

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan bir diğer karşılaşma da Atakaş Hatayspor ile EMS Yapı Sivasspor arasındaki mücadele oldu.

Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 8

HATAY-SİVASSPOR

Karşılaşmanın 79. dakikasında ceza sahasında yerde kalan Hataysporlu oyuncu için Hakem Ümit Öztürk, Sivasspor aleyhine penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan "Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum" çağrısı üzerine hakem Ümit Öztürk, VAR'a gitme kararı aldı.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 9

HATAY-SİVASSPOR

VAR hakemi: Ümit temas anından başladım, sana 2 tane açı göstereceğim.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 10

HATAY-SİVASSPOR

Hakem Ümit Öztürk: Evet 11 numara onun ayağını... Evet görüyorum.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 11

HATAY-SİVASSPOR

VAR hakemi: Bu 11 numaranın ayağını sola açtığının açışı... En iyi bu açılarda gözüküyor, 2 tane açıda gözüküyor.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 12

HATAY-SİVASSPOR

Hakem Ümit Öztürk: Tamam hocam benim için yeterli, haklısın.

VAR'dan sonra hakem Ümit Öztürk golü iptal etti.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 13

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında VAR kayıtlarının açıklandığı bir diğer karşılaşma ise Trabzonspor'un deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yendiği maç oldu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, karşılaşmanın 25. dakikasında Trabzonspor lehine penaltı noktasını göstermiş ve uyarı üzerine VAR'a gitme kararı almıştı.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 14

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

VAR hakemi, hakem Halil Umut Meler'i "Hocam sana sahada inceleme öneriyorum" diyerek monitöre çağırdı.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 15

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

Bunun üzerine hakem Umut Meler sahadaki VAR monitörüne gitti.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 16

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

Hakem Meler: Evet, oynat bakalım, ekrandayım, evet.

VAR hakemi: Hocam şu anda siyahlı oyuncu topla oynuyor.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 17

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

Hakem Umut Meler: Oynat, evet.

VAR hakemi: Rakibin göğsüne çarpıyor.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 18

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

VAR hakemi: Oyuncunun topa ekstra bir el hareketi yok.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 19

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

VAR hakemi: Evet, istersen bir de ters açıdan oyuncunun şeyini gösterebilirim.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 20

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

VAR hakemi: Evet, bak burada oyuncunun ekstra hareketi yok.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 21

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

VAR hakemi: Göğsüne çarptıktan sonra top aşağıya iniyor.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 22

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

VAR hakemi: Ekstra hiçbir hareket yok ve doğal konumda, evet.

Hakem Umut Meler: Elinden ekstra bir hareket yok, doğal konumda.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 23

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

Hakem Meler: Golü iptal ediyorum.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 24

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

VAR hakemi: Penaltıyı...

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 25

PENDİKSPOR-TRABZONSPOR

Hakem Umut Meler: Hakem atışı ile başlayalım.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 26

Süper Lig'de 26. hafta oynanan karşılaşmaların açıklanan VAR kayıları şöyle;

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
Hatayspor - Sivasspor
Alanyaspor - Adana Demirspor
Gaziantep FK - Samsunspor
Pendikspor - Trabzonspor
Başakşehir - Kayserispor

TFF'nin Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarının VAR kayılarını izlemek için Tıklayın

DAHA FAZLA GÖSTER
;