Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. 26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında VAR'a gitmediği için TFF, bu maçlarla ilgili herhangi bir kayıt paylaşmadı. İşte Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu.
VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması bugün resmen başladı.
İşte Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların yayımlanan VAR kayıtları...