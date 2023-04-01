Süper Lig'de 27. hafta | Galatasaray 2-0 Adana Demirspor (Maç sonucu)

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti. Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu ise maçın kadrosunda yer almadı.