Süper Lig'de 27. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar

TFF, Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu. İlk kez geçen hafta kayıtların yayınlanmasının ardından bu haftanın VAR kayıtları da futbolseverlerle paylaşıldı. İşte Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçların yayımlanan VAR kayıtları...