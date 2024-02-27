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Süper Lig'de 27. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) beklenen VAR kayıtlarını YouTube üzerinden açıklamasının ardından futbolseverler de tartışmalı pozisyonlara odaklandı. İşte Süper Lig'de 27. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 1

TFF, Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu. İlk kez geçen hafta kayıtların yayınlanmasının ardından bu haftanın VAR kayıtları da futbolseverlerle paylaşıldı. İşte Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçların yayımlanan VAR kayıtları...

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Süper Lig'de 27. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 2

TFF, ikinci kez bir haftanın tamamını kapsayan ve tartışmaları pozisyonların olduğu maçların sahada hakemler tarafından inceleme yapılan kayıtları yayınlandı.

VAR KAYITLARININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 3

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI

Süper Lig'in 27 haftasında Fenerbahçe sahadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 berabere giderken Fenerbahçeli futbolcular 90+5. dakikada sol kanattan gelen topun Yunus Emre Gedik'in eline çarparak dışarı çıktığına yönelik itirazda bulundu.

İtirazların ardından bir süre VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, pozisyonu yakından inceleme kararı aldı. Yaşanan pozisyonu VAR'da izleyen hakem Aydın, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 4

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI

Galatasaray'da Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Abdulkadir Bitigen'e penaltı itirazlarında bulundu.

Abdulkadir Bitigen, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 5

GAZİANTEP FK - RAMS BAŞAKŞEHİR FK

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Gaziantep FK-Başakşehir maçına yarı otomatik ofsayt sistemi damga vurdu. Sistemin, Başakşehir'de Deniz Türüç'ün golünde verdiği karar çok konuşulmuştu.

VAR kayıtlarında, Gaziantep FK'nin 77. dakikada Dragus ile attığı gol  VAR müdahalesi sonrası iptal edildi. 

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