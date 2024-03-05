Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları

Beşiktaş'ın itiraz ettiği Cenk Tosun-Derrick Köhn arasında geçen siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonun hakem konuşmaları ise yer verilmedi.



TFF, daha önce maçlarda sadece hakemlerin VAR izlemesine çağrıldığı anların konuşmasının paylaşılacağını açıklamıştı.