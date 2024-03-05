Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta oynanan karşılaşmaların tartışmalı pozizyonları için VAR kayıtları TFF tarafından yayınlandı. İşte Süper Lig'de 28. hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ve diğer maçların VAR kayıtları ve hakemlerin karar anı...
Süper Lig'de sezonun 28. haftasına ilişkin VAR kayıtları paylaşıldı. Beşiktaş-Galatasaray arasındaki derbi maçın VAR kayıtları videoda yayınlandı.
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