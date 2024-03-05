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Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta oynanan karşılaşmaların tartışmalı pozizyonları için VAR kayıtları TFF tarafından yayınlandı. İşte Süper Lig'de 28. hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ve diğer maçların VAR kayıtları ve hakemlerin karar anı...

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları - 1

Süper Lig'de sezonun 28. haftasına ilişkin VAR kayıtları paylaşıldı. Beşiktaş-Galatasaray arasındaki derbi maçın VAR kayıtları videoda yayınlandı.

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Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları - 2

Haftanın açıklanan VAR kayıtlarında derbide yaşanan Beşiktaşlı Omar Colley'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun izlenmesi sırasındaki konuşmalara da yer verildi.

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları - 3

Beşiktaş'ın itiraz ettiği Cenk Tosun-Derrick Köhn arasında geçen siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonun hakem konuşmaları ise yer verilmedi.

TFF, daha önce maçlarda sadece hakemlerin VAR izlemesine çağrıldığı anların konuşmasının paylaşılacağını açıklamıştı.

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları - 4

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY

VAR'dan Barış Alper'e müdahale sonrası potansiyel kart için inceleme önerisi yapıldı.

Ardından sarı kart iptal edilip Colley'e kırmızı kart çıktı. 

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları - 5

VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum

Halil Umut Meler: Sol ayak geliyor değil mi?

VAR: Evet ayak gergin

Halil Umut Meler: Bir açı daha ver bana. Evet, 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları - 6

RAMS BAŞAKŞEHİR-YILPORT SAMSUNSPOR


Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları - 7

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve hakemlerin konuşmaları - 8

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