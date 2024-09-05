Süper Lig'de 3 büyüklerin yabancı kontenjanında son durum
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan '3 büyükler' Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken kadroda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılmaya devam ediyor. 3 büyükler, 14 kişilik yabancı kontenjanını olumlu bir şekilde kullanabilmek için ince eleyip sık dokuyor. Avrupa’da UEFA’ya bildirilecek transfer sezonu kapanırken, Süper Lig’de transfer 13 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. İşte 3 büyüklerin yabancı futbolcu sayısındaki son durumu...
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona da önemli takviyelerle başladı.
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen'i kiralık olarak transfer eden sarı-kırmızılılarda kadroda 13 yabancı futbolcu yer alıyor.
Galatasaray, hedefleri doğrultusunda bu sezon Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi transfer ederek hücumunu güçlendiren teknik direktör Okan Buruk; sol beke Monaco'dan Ismail Jakobs'u, sağ beke Kopenhag'dan Elias Jelert'i; Norwich City'den Gabriel Sara'yı, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.
14 olan yabancı sınırını kullanabilmek için kadrosunda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayırmaya çalışan Galatasaray'da şu ana kadar Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha, Tete, Derrick Köhn ve Mathias Ross kendilerine yeni bir kulüp bulurken; Sergio Oliveira ve Leo Dubois ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedildi. Öte yandan geçen sezon devre arasında takıma dahil olan Serge Aurier ile de yeni sözleşme imzalanmadı ve yollar ayrıldı.