Süper Lig'de 3 büyüklerin yabancı kontenjanında son durum

BEŞİKTAŞ’TA GÖZLER GİTMESİ BEKLENEN OYUNCULARDA

Siyah-beyazlılarda şu an da kadroda 17 yabancı futbolcu bulunuyor. Transfer döneminde şu ana kadar 6 yabancı futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş, 7 yabancı futbolcu ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Ghezzal ve Worrall ile birlikte bu sayı 9’a çıkıyor. Siyah-beyazlıların Türkiye’de 13 Eylül Cuma günü sona erecek transfer döneminin sonuna kadar 3 yabancı oyuncu ile daha yollarını ayırması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş, dün Avrupa Ligi kadrosunu da UEFA’ya bildirdi. 14 yabancı oyuncunun yer aldığı kadroda; Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar’a yer verilmedi. 3 oyuncunun da ismi birçok takımla anılıyor.