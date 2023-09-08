Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı

Süper Lig'de 5-18. haftaların programı açıklandı.

Buna göre derbi tarihleri de belli oldu.



17 Eylül Pazar

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş



21 Ekim Cumartesi

19.00 Galatasaray - Beşiktaş



4 Kasım Cumartesi

Fenerbahçe - Trabzonspor



9 Aralık Cumartesi

Beşiktaş - Fenerbahçe



24 Aralık Pazar

Fenerbahçe - Galatasaray