Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı
Süper Lig'de 5-18. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihleri de belli oldu.
Süper Lig'de 5-18. haftaların programı açıklandı.
Buna göre derbi tarihleri de belli oldu.
17 Eylül Pazar
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
21 Ekim Cumartesi
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
4 Kasım Cumartesi
Fenerbahçe - Trabzonspor
9 Aralık Cumartesi
Beşiktaş - Fenerbahçe
24 Aralık Pazar
Fenerbahçe - Galatasaray