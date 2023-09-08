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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı

Süper Lig'de 5-18. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbilerin tarihleri de belli oldu.

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 1

Süper Lig'de 5-18. haftaların programı açıklandı.

Buna göre derbi tarihleri de belli oldu.

17 Eylül Pazar
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

21 Ekim Cumartesi
19.00 Galatasaray - Beşiktaş

4 Kasım Cumartesi
Fenerbahçe - Trabzonspor

9 Aralık Cumartesi
Beşiktaş - Fenerbahçe

24 Aralık Pazar
Fenerbahçe - Galatasaray

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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 2
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 3
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 4
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 5
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 6
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 7
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 8
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 9
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 10
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 11
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 12
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 13
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 14
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu: İşte Süper Lig'de 5-18. hafta maç programı - 15
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