Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı

- Aynı mücadelenin 78. dakikasında, potansiyel penaltı incelemesi için VAR’dan uyarı geldi. Galatasaray ceza sahası içerisinde pozisyonu izleyen hakem Çakır, Fall’ın kafa pasında Ismail Jakobs’un elle oynadığını belirledi ve oyuna dönerek penaltı noktasını gösterdi.
VAR: "Penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Açıklığın temas noktasında durdur. Oğuzhan ilk önce sana elin açıklığını gösteriyorum. Şimdi ele temasını göstereceğim başka bir açıdan."
Hakem: "Başka bir açı verir misin?"
Ali Şansalan: "Burada da ele temasını gösteriyorum. Şimdi tekrardan az önceki pozisyondan elin açıklığını gösteriyorum."
Hakem: "Evet, farklı bir açıdan gösterebilir misin? Yavaşça oynatabilir misin? Penaltı veriyorum."