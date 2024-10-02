Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Galatasaray - Kasımpaşa

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:



- Galatasaray - Kasımpaşa müsabakasının 50. dakikasında Kasımpaşa atağında Mamadou Fall’ın ortasında hakem Oğuzhan Çakır, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.

VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sana inceleme öneriyorum."

Hakem: "İçeride, dışarıda ile alakası yok değil mi?"

VAR: "Hayır, ben eline geldiğini görmüyorum. Oynatıyorum sana. Bir tane daha açı vereceğim. Benim gördüğüm oyuncunun sol tarafına geliyor."

Hakem: "Benim gördüğüm de şu anda o. Eline hiç değdiğini görmedim. Göğsünden gidiyor görüyorum. Penaltıyı iptal ediyorum."