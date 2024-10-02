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Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 1

TFF, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

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Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 2

Galatasaray - Kasımpaşa

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Galatasaray - Kasımpaşa müsabakasının 50. dakikasında Kasımpaşa atağında Mamadou Fall’ın ortasında hakem Oğuzhan Çakır, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.

VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sana inceleme öneriyorum."

Hakem: "İçeride, dışarıda ile alakası yok değil mi?"

VAR: "Hayır, ben eline geldiğini görmüyorum. Oynatıyorum sana. Bir tane daha açı vereceğim. Benim gördüğüm oyuncunun sol tarafına geliyor."

Hakem: "Benim gördüğüm de şu anda o. Eline hiç değdiğini görmedim. Göğsünden gidiyor görüyorum. Penaltıyı iptal ediyorum."

Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 3

- Aynı mücadelenin 78. dakikasında, potansiyel penaltı incelemesi için VAR’dan uyarı geldi. Galatasaray ceza sahası içerisinde pozisyonu izleyen hakem Çakır, Fall’ın kafa pasında Ismail Jakobs’un elle oynadığını belirledi ve oyuna dönerek penaltı noktasını gösterdi.

VAR: "Penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Açıklığın temas noktasında durdur. Oğuzhan ilk önce sana elin açıklığını gösteriyorum. Şimdi ele temasını göstereceğim başka bir açıdan."

Hakem: "Başka bir açı verir misin?"

Ali Şansalan: "Burada da ele temasını gösteriyorum. Şimdi tekrardan az önceki pozisyondan elin açıklığını gösteriyorum."

Hakem: "Evet, farklı bir açıdan gösterebilir misin? Yavaşça oynatabilir misin? Penaltı veriyorum."

Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 4

Trabzonspor - Konyaspor

- Trabzonspor - Konyaspor maçının 44. dakikasında Konyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon sonrası VAR, hakem Halil Umut Meler’e potansiyel penaltı incelemesi için uyarıda bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Meler, duran top sonrası Konyasporlu futbolcunun elle oynadığını belirleyerek ev sahibi lehine penaltı verdi.

VAR: "Sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet elin konumu doğal konumda değil, teması gördüm. Kafa vuruşundan sonra geliyor. Uzun mesafe evet. Hücumdan geliyor değil mi, kendi bilerek oynadığı top değil, doğal konumunda değil. Penaltı kararıyla oyuna başlıyorum"

Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 5

Kayserispor - Beşiktaş

- Kayserispor - Beşiktaş mücadelesinin 84. dakikasında ev sahibi atağında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. VAR uyasıyla pozisyonu tekrar izleyen Karaoğlan, Beşiktaşlı futbolcu Felix’in kendi takım arkadaşına vurduğunu belirterek penaltıyı iptal etti.

VAR: "Atilla hocam sana potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet 14 numaranın kontağına bakalım, ayağını kaldırıyor, başka bir açı daha verir misin? Evet kendi takım arkadaşına geliyor 14 numaranın ayağı. Evet gördüm, 9 numaraya herhangi bir kontağı yok. Ben bu ayağın 9 numaraya geldiğini düşündüm, gelmiyor. Penaltıyı iptal ediyorum, kendi takım arkadaşına vuruyor. Hakem atışıyla oyunu başlatıyorum"

Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 6

Bodrum FK - Adana Demirspor

- Bodrum FK - Adana Demirspor karşılaşmasının 77. dakikasında Dimitrov, kalecinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Turgut Doman, kendisini aldatmaya yönelik sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem, kaleci Vedat’ın ayağa temasını belirledi ve Bodrum FK lehine penaltı noktasını gösterdi.

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