Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, Süper Lig'de takımlarının yapacakları transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Süper Lig'de bulunan takımlar, yaz ve kış transfer dönemlerinde takımlarının kadrolarına takviye yapıyor. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Ara transfer için geri sayım başlarken Süper Lig’de ilk yarı 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erecek. Süper Lig'in ilk yarısı 20,21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak. İşte, ara transfer dönemi takvimi...