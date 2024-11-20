Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ile Fenerbahçe 15. haftada derbi mücadelesine çıkacak. Son oynanan maçı Kadıköy'de 2-1 kazanan sarı lacivertliler ile Beşiktaş maçı kazanarak şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Fenerbahçe ve Beşiktaş derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor.