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Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ile Fenerbahçe 15. haftada derbi mücadelesine çıkacak. Son oynanan maçı Kadıköy'de 2-1 kazanan sarı lacivertliler ile Beşiktaş maçı kazanarak şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek istiyor.

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Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

NE ZAMAN OYNANACAK?

Mücadele Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak.

Son oynanan maçı Kadıköy'de 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı.

Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

HANGİ KANALDA?

Derbi, yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ARALARINDAKİ 360. MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe 360. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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