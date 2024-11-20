Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARALARINDAKİ 360. MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe 360. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.