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Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2023 yaz transfer sezonu)

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle gözler transfer dönemine çevrildi. Kulüplerden transfer açıklamaları gelmeye başladı. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre 2023/2024 yaz transfer dönemi 26 Haziran'da başlayacak, 15 Eylül'de sona erecek. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...

Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2023 yaz transfer sezonu) - 1

RYAN KENT - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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