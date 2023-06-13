Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2023 yaz transfer sezonu)
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle gözler transfer dönemine çevrildi. Kulüplerden transfer açıklamaları gelmeye başladı. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre 2023/2024 yaz transfer dönemi 26 Haziran'da başlayacak, 15 Eylül'de sona erecek. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...
RYAN KENT - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.
ANLAŞMA 4 YILLIK
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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