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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? 27. haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig'de bu haftanın maçları tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe ise bu haftayı bay geçen takım olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? 27. haftanın maç programı belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe bay geçecek. Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? 27. haftanın maç programı belli oldu - 2

LİG BU HAFTA TEK MAÇLA BAŞLAYACAK

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Sipay Bodrum FK, yarın saat 20.30'da Grey Beton Bodrum Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ise haftayı maç yapmadan geçecek.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? 27. haftanın maç programı belli oldu - 3

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)

8 Mart Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

9 Mart Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)

10 Mart Pazartesi:

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

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