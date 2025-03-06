Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? 27. haftanın maç programı belli oldu
Süper Lig'de bu haftanın maçları tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe ise bu haftayı bay geçen takım olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe bay geçecek. Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?