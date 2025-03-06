Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? 27. haftanın maç programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe bay geçecek. Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?