Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu
Süper Lig'de bu haftanın maç programı tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında süren şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. 5 puan farkla lider durumda olan Galatasaray bu hafta evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise bu hafta sahasında Beşiktaş ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu.
Trendyol Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Lig'in 34. haftası, yarın yapılacak tek maçla birlikte başlayacak. Bu hafta sahasında Sivasspor ile oynayacak olan Galatasaray, 3 puan için sahada olacak ve Fenerbahçe ile arasında olan 5 puan farkı korumaya çalışacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk umutlarını sürdürebilmek için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?