Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Lig'in 34. haftası, yarın yapılacak tek maçla birlikte başlayacak. Bu hafta sahasında Sivasspor ile oynayacak olan Galatasaray, 3 puan için sahada olacak ve Fenerbahçe ile arasında olan 5 puan farkı korumaya çalışacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk umutlarını sürdürebilmek için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?