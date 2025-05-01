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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig'de bu haftanın maç programı tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında süren şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. 5 puan farkla lider durumda olan Galatasaray bu hafta evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise bu hafta sahasında Beşiktaş ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu - 1

Trendyol Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Lig'in 34. haftası, yarın yapılacak tek maçla birlikte başlayacak. Bu hafta sahasında Sivasspor ile oynayacak olan Galatasaray, 3 puan için sahada olacak ve Fenerbahçe ile arasında olan 5 puan farkı korumaya çalışacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk umutlarını sürdürebilmek için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu - 2

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu - 3

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

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