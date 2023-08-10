Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 1. hafta programı

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 7 Haziran'da sona eren Süper Lig'de 66. sezon yapılacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 5 Ocak'ta açılacak ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak. İşte, Süper Lig 1. hafta programı...