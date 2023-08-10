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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 1. hafta programı

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, 65 günlük aranın ardından bu hafta başlayacak. Türkiye'nin 12 ilinden 20 takım, 2023-2024 sezonunda toplam 380 maçlık macerada belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 1. hafta programı - 1

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 7 Haziran'da sona eren Süper Lig'de 66. sezon yapılacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 5 Ocak'ta açılacak ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak. İşte, Süper Lig 1. hafta programı...

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 1. hafta programı - 2

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

11 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)


Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 1. hafta programı - 3

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 1. hafta programı - 4

13 Ağustos Pazar:

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

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