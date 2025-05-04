Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.



Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verilecek.



Beşiktaş, derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor.



Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.