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Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig’de haftanın mücadelesinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, saat 19'da Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri - 1

üper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetiyle devam ediyor.

Ezeli rakipler 34. haftada kozlarını paylaşacak.
Jose Mourinholu Fenerbahçe bu sezon ilk derbi galibiyetinin peşinde

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Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri - 2

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.

Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verilecek.

Beşiktaş, derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri - 3

Ole Gunnar Solskjer yönetiminde Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Masuaku cezasını tamamladı.

sakatlıkları devam eden Felix Uduokhai, Necip Uysal, Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi, derbide formasından uzak kalacak.

Ligin ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

Ülker Stadında saat 19'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri - 4

Fenerbahçe: İrfan Can - Çağlar, Skriniar, Yusuf - Oğuz, Fred, İsmail, Szyamanski - Tadic - Talisca ve Dzeko

Beşiktaş: Mert - Svensson, Paulista, Emirhan(Tayyip), Masuaku - Amir, Gedson - Rashica, Rafa Silva, Mustafa ve Immobile

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