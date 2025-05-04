Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig’de haftanın mücadelesinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, saat 19'da Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
üper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetiyle devam ediyor.
Ezeli rakipler 34. haftada kozlarını paylaşacak.
Jose Mourinholu Fenerbahçe bu sezon ilk derbi galibiyetinin peşinde