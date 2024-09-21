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Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (İlk 11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez karşı karşıya geliyor. İşte dev derbiye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (İlk 11'ler belli oldu) - 1

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ikinci basamakta.

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Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (İlk 11'ler belli oldu) - 2

KOSTIC VE DJIKU GELİŞMESİ

Sarı lacivertlilerde derbi öncesi tek eksik, tedavisi süren Bright Osayi-Samuel. Sakatlığı geçen Djiku ile yeni transfer Filip Kostic şans bulması halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (İlk 11'ler belli oldu) - 3

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic,Mert,Çağlar,Djiku,Oosterwolde,İsmail,Fred,Tadic,Szymanski,Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera,Kaan,Sanchez,Abdülkerim, Jakobs,Torreira,Sara,Yunus,Mertens,Barış, Osimhen 

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (İlk 11'ler belli oldu) - 4

TEK EKSİK ZİYECH

Süper Lig'de sezona 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, Kadıköy'e lider gidecek.

Sarı kırmızılılarda tek eksik, sakatlığı süren Hakim Ziyech.

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (İlk 11'ler belli oldu) - 5

Ezeli rakiplerin karşılaştığı 400 maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray 128 galibiyet aldı. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (İlk 11'ler belli oldu) - 6

Kapalı gişe oynanacak Türk futbolunun klasiğinde 2100 sarı-kırmızılı taraftar deplasman tribününde yer alacak.

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