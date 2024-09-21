Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (İlk 11'ler belli oldu)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez karşı karşıya geliyor. İşte dev derbiye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ikinci basamakta.