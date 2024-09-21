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Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (Muhtemel 11)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez karşı karşıya geliyor. İşte dev derbiye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (Muhtemel 11) - 1

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ikinci basamakta.

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Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (Muhtemel 11) - 2

KOSTIC VE DJIKU GELİŞMESİ

Sarı lacivertlilerde derbi öncesi tek eksik, tedavisi süren Bright Osayi-Samuel. Sakatlığı geçen Djiku ile yeni transfer Filip Kostic şans bulması halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (Muhtemel 11) - 3

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic,Mert,Çağlar,Djiku,Oosterwolde,İsmail,Fred,Tadic,Szymanski,Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera,Kaan,Sanchez,Abdülkerim, Jakobs,Torreira,Sara,Yunus,Mertens,Barış, Osimhen 

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (Muhtemel 11) - 4
Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (Muhtemel 11) - 5

ICARDI İÇİN KARAR TEKNİK HEYETTE

Süper Lig'de sezona 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, Kadıköy'e lider gidecek.

Sarı kırmızılılarda tek eksik, sakatlığı süren Hakim Ziyech.

Tedavi sürecini Arjantin'de geçiren ve Florya'da takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi, derbi kadrosunda olmak istiyor.

Son kararı teknik heyet verecek.

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (Muhtemel 11) - 6

Ezeli rakiplerin karşılaştığı 400 maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray 128 galibiyet aldı. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (Muhtemel 11) - 7

Kapalı gişe oynanacak Türk futbolunun klasiğinde 2100 sarı-kırmızılı taraftar deplasman tribününde yer alacak.

Süper Lig'de derbi zamanı: Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor (Muhtemel 11) - 8
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