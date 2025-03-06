Süper Lig'de dev derbi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Siyah beyazlı takım Galatasaray'ı, Tüpraş Stadyumu'nda ağırlıyor. Maçın tarih ve saat bilgisi henüz TFF tarafından duyurulmadı. Derbi maçlarının beIN Sports 1 kanalından yayımlanması nedeniyle Beşiktaş - Galatasaray müsabakasının da yayıncısının aynı olacağı tahmin ediliyor.