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Süper Lig'de dev derbi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

Siyah beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray karşısına çıkıyor. Dev derbinin canlı yayın bilgisi ise taraftarın gündeminde. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 3 puan için mücadele edecek. Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Süper Lig'de dev derbi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? - 1

Süper Lig'in iki büyük takımı karşılaşıyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı kendi evinde ağırlıyor. Lig'in 10. haftası karşılaşan iki takımdan sahadan galip ayrılan 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu. Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda?

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Süper Lig'de dev derbi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? - 2

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Siyah beyazlı takım Galatasaray'ı, Tüpraş Stadyumu'nda ağırlıyor. Maçın tarih ve saat bilgisi henüz TFF tarafından duyurulmadı. Derbi maçlarının beIN Sports 1 kanalından yayımlanması nedeniyle Beşiktaş - Galatasaray müsabakasının da yayıncısının aynı olacağı tahmin ediliyor.

Süper Lig'de dev derbi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? - 3

Beşiktaş ilk beş sıradaki konumunu koruyor. Ancak Galatasaray ve 34. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmaları ile puan tablosunda ciddi ceğişiklik yaşanabilir.

Öte yandan 2024-2025 Süper Lig sezonu 1 Haziran günü oynanacak 38. hafta maçları ile noktalanacak.

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