Süper Lig'de dev derbi! Beşiktaş - Galatasaray maçı tarihi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş ilk beş sıradaki konumunu koruyor. Ancak Galatasaray ve 34. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmaları ile puan tablosunda ciddi ceğişiklik yaşanabilir.



Öte yandan 2024-2025 Süper Lig sezonu 1 Haziran günü oynanacak 38. hafta maçları ile noktalanacak.