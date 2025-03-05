Süper Lig'de dev derbi! Beşiktaş - Galatasaray maçı tarihi! Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta?
Siyah beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray karşısına çıkıyor. Dev derbinin canlı yayın bilgisi ise taraftarın gündeminde. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 3 puan için mücadele edecek. Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi?
Süper Lig'in iki büyük takımı karşılaşıyor. Beşiktaş, Galatasaray'ı kendi evinde ağırlıyor. Lig'in 10. haftası karşılaşan iki takımdan sahadan galip ayrılan 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu. Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda?