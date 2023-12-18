Süper Lig'de futbolcuların ceza çekeceği maçlar değişti

MUSLERA CEZASINI KARAGÜMRÜK'E KARŞI ÇEKECEK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın 1 maçlık cezası Sivasspor deplasmanı yerine iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından sona erecek.

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te ise sarı kart cezalıları Güven Yalçın, Otabek Shukurov ve Federico Ceccherini, Kayserispor maçı ertelendiği için zorlu rakipleri karşısında cezalarını çekecek.