Süper Lig'de futbolcuların ceza çekeceği maçlar değişti
Süper Lig'e hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının ardından ara verilmesiyle birlikte 16. hafta yerine 17. haftadan devam edileceği açıklandı. Böylelikle takımların cezalı futbolcularının da cezalarını çekeceği maçlar değişti.
MUSLERA CEZASINI KARAGÜMRÜK'E KARŞI ÇEKECEK
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın 1 maçlık cezası Sivasspor deplasmanı yerine iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından sona erecek.
Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te ise sarı kart cezalıları Güven Yalçın, Otabek Shukurov ve Federico Ceccherini, Kayserispor maçı ertelendiği için zorlu rakipleri karşısında cezalarını çekecek.