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Süper Lig'de futbolcuların ceza çekeceği maçlar değişti

Süper Lig'e hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının ardından ara verilmesiyle birlikte 16. hafta yerine 17. haftadan devam edileceği açıklandı. Böylelikle takımların cezalı futbolcularının da cezalarını çekeceği maçlar değişti.

Süper Lig'de futbolcuların ceza çekeceği maçlar değişti - 1

MUSLERA CEZASINI KARAGÜMRÜK'E KARŞI ÇEKECEK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın 1 maçlık cezası Sivasspor deplasmanı yerine iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından sona erecek.

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te ise sarı kart cezalıları Güven Yalçın, Otabek Shukurov ve Federico Ceccherini, Kayserispor maçı ertelendiği için zorlu rakipleri karşısında cezalarını çekecek.

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Süper Lig'de futbolcuların ceza çekeceği maçlar değişti - 2

SAMET AKAYDİN KAYSERİ'DE CEZALI

Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Samet Akaydin ise Kadıköy'de oynanacak müsabaka yerine Kayserispor deplasmanında sarı kart cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'de futbolcuların ceza çekeceği maçlar değişti - 3

ALI SOWE HATAY MAÇINDA YOK

Öte yandan olaylı karşılaşmada ikinci sarı kartların ardından oyundan atılan Ankaragücü forması giyen Ali Sowe, cezasını Alanyaspor yerine Hatay karşısında; Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'nun cezası ise Beşiktaş mücadelesinin 10 Ocak 2024'e ertelenmesiyle Pendikspor önünde geçerli olacak.

Süper Lig'de futbolcuların ceza çekeceği maçlar değişti - 4

ANTALYAPSOR SİVAS MAÇINDA BUKSA'DAN MAHRUM

Antalyaspor'da forvet Adam Buksa, Pendikspor yerine Kasımpaşa karşısında; ikinci sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Başakşehir FK'nın savunma oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçının ertelenmesiyle cezasını Sivasspor önünde tamamlayacak.

Ayıca Antalyaspor'da direkt kırmızı kartla oyundan atılan Erdal Rakip ise cezasını deplasmandaki Pendikspor maçının yerine iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla çekmeye başlayacak.

Süper Lig'de futbolcuların ceza çekeceği maçlar değişti - 5

CEZALI FUTBOLCULAR

Süper Lig'de 16. hafta yerine 17. haftada cezalarını çekmeye başlayacak oyuncular şöyle:

Fernando Muslera - Sarı kart

Samet Akaydin - Sarı kart

Güven Yalçın - Sarı kart

Otabek Shukurov - Sarı kart

Federico Ceccherini - Sarı kart

Adam Buksa - Sarı kart

Ali Sowe - Kırmızı kart

Emirhan Topçu - Kırmızı kart

Erdal Rakip - Kırmızı kart

Jerome Opoku - Kırmızı kart

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