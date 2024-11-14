Süper Lig'de galibiyet başına takımlar ne kadar alıyor, şampiyonluk primi ne kadar?

GALATASARAY YAYIN GELİRİNDE DE ZİRVEDE

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 11 maç yapıp 31 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yayın geliri pastasında da en büyük büyük dilimin sahibi konumunda.

Sarı-kırmızılı kulüp an itibarıyla performanstan 51,9 milyon lira, lige katılımdan 71,7 milyon lira ve geçmişteki 24 şampiyonluğundan ötürü 142,8 milyon lira olmak üzere, toplam 266,4 milyon lira kazanmış durumda.

Yayın geliri klasmanında ikinci sırada 229,3 milyon lirayla Fenerbahçe, üçüncü sırada 204 milyon lirayla Beşiktaş ve dördüncü sırada ise 138,1 milyon lirayla Trabzonspor bulunuyor.