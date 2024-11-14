Süper Lig'de galibiyet başına takımlar ne kadar alıyor, şampiyonluk primi ne kadar?
Trendyol Süper Lig takımları bu sezon elde ettiği her galibiyette 4,95 milyon lira kazanıyor. Ligdeki her takım 71,7'şer milyon lira katılım hakkı elde ediyor. Şampiyon takımın primi ise 71,1 milyon lira.
Trendyol Süper Lig takımları bu sezon elde ettiği her galibiyette 4,95 milyon lira kazanıyor.
82 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı 31,3 liradan (yayın ihale günü döviz kuru), diğer yarısı güncel kur üzerinden kulüplere dağıtılacak.
Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için ayrılan kesintiler çıkarıldığında, Süper Lig takımlarına yaklaşık 3,7 milyar lira ödeme yapılacak.
Bu meblağ, döviz kurunda yaşanacak muhtemel değişikliklerle paralellik arz edecek.